Эксперт Чижова призвала разделять мусор и пользоваться "Экоточками Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жители столицы могут сдать ненужные вещи в специальные контейнеры, установленные в городе в рамках проекта "Экоточки Москвы", рассказала руководитель отдела экоцентра "Битцевский лес" департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Чижова. Она призвала москвичей не забывать про важность раздельного сбора мусора.

"Отсортированные отходы становятся ресурсом для будущего производства, а не источником загрязнения. Таким образом, мы снижаем воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Кроме того, практика раздельного сбора способствует формированию экологической культуры у детей и взрослых", – передает Агентство "Москва" ее слова.

Чижова также указала на необходимость корректировок своих бытовых привычек, поскольку они существенно влияют на экологию. Адреса "Экоточек Москвы" можно посмотреть на портале recycle.mos.ru, добавила она.

Столичные экоцентры периодически устраивают акции по сортировке отходов, организуют занятия, мастер-классы, викторины и познавательные лекции. Специалисты учат вторично использовать, казалось бы, ненужные вещи. В занятиях всегда могут поучаствовать все желающие, независимо от возраста.

Чижова также напомнила, что 15 ноября отмечается Всемирный день вторичной переработки.

Также в городе реализуется экологический проект "Сортировочная". Он направлен на то, чтобы научить москвичей бережно относиться к окружающей среде и сформировать у них привычку ответственного потребления. Каналы в Telegram, YouTube и сообщество "ВКонтакте" рассказывают, зачем нужно заботиться о природе, а также о том, что каждый может сделать для ее сохранения.

