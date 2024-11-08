Москвичи воспользовались сервисом "Вывоз ненужных вещей" более 95 тысяч раз

Фото: пресс-служба ГКУ "Новые технологии управления"

Москвичи воспользовались сервисом "Вывоз ненужных вещей" на mos.ru более 95 тысяч раз, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Масса вывезенных вещей с 2021 года, когда запустили сервис, составила свыше 2,4 тысячи тонн. Каждую неделю горожане оставляют на портале около тысячи заявок на вывоз электроники, мебели, бытовой техники и других предметов.

Все предметы отправляют в пункты переработки и экологичной утилизации, что положительно влияет на природу. Большую часть элементов вывозимых вещей после переработки используют повторно в производстве новых изделий.

К примеру, из пластика потом можно сделать упаковку, а из переработанного металла – радиаторы и другие металлоконструкции.

За три года москвичи избавились от 51,4 тысячи холодильников и стиральных машин. Такую технику они сдают чаще всего. Кроме того, жители столицы активно пользуются возможностями сервиса для вывоза мебели. Они уже отдали более 1,6 тысячи шкафов, кресел и кроватей.

Подать заявку можно на портале mos.ru. Для этого нужно заполнить специальную форму, указав наименование предметов, их количество, адрес, желаемые дату и время. Вещи забирают из любого округа Москвы, включая ЗелАО и ТиНАО.

За один раз можно вывезти неограниченное количество предметов. Сотрудники сервиса сами поднимутся к заказчику, заберут ненужные вещи, спустят их вниз и погрузят все в машину. Учесть нужно лишь то, что демонтаж крупногабаритной техники, а также ванн, окон и дверей не предусмотрен.

Тем, кто хочет утилизировать автомобиль или мотоцикл, нужно подготовить документы, подтверждающие владение транспортным средством.

Крупногабаритную технику, металлические изделия, автомобили и мотоциклы вывозят бесплатно. Заплатить придется, если нужно избавиться от мебели, мелкой бытовой техники и электроники, пианино, деревянных дверей и других предметов.

Все дело в том, что они изготовлены из материалов, которые нельзя использовать вторично либо же требуют более сложной переработки или утилизации.

Сервис заработал 12 октября 2021 года. За три года москвичи оставили более 91 тысячи заявок. За этот год объем возрос на 56,5%.

За первое полугодие специалисты сервиса "Вывоз ненужных вещей" выполнили 15,4 тысячи заявок, что превышает показатели 2023 года на 24%. Чаще всего горожане сдавали на утилизацию крупную бытовую технику. На переработку отправились 5 тысяч стиральных машин, 4,5 тысячи холодильников и более 3 тысяч кухонных плит.

Сервис является победителем национального конкурса "Надежный партнер – экология" в номинации "Лучший проект, реализованный в области переработки (вовлечения в оборот) вторичного сырья". Также он получил специальный приз конкурса "Золотой сайт" в номинации "Дизайн для всех (инклюзивность и универсальность)".

