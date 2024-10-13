Собянин рассказал, как москвичам помогает сервис "Вывоз ненужных вещей"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервису "Вывоз ненужных вещей" исполнилось три года. За все время его работы на переработку или экологичную утилизацию горожане отправили более 2,3 тысячи тонн вещей, сообщил Сергей Собянин на портале мэра и правительства столицы.

По его словам, возможности сервиса расширяются, а он становится еще более удобным. Москвичи могут быстро оформить заявку на вывоз любого из представленных 24 типов вещей.

"Оформить заявку на вывоз ненужных вещей можно буквально за несколько минут. Это может быть кухонный гарнитур, холодильник, пианино, новогодняя елка и даже автомобиль. За раз можно вывезти неограниченное количество предметов", – подчеркнул мэр столицы.

Сервис заработал 12 октября 2021 года. За три года москвичи оставили более 91 тысячи заявок. За этот год объем возрос на 56,5%. На экологичную переработку в пункты утилизации отправили уже свыше 2,3 тысячи тонн металлов, пластика и других материалов.

Кроме того, сервис является победителем национального конкурса "Надежный партнер – экология" в номинации "Лучший проект, реализованный в области переработки (вовлечения в оборот) вторичного сырья". Также он получил специальный приз конкурса "Золотой сайт" в номинации "Дизайн для всех (инклюзивность и универсальность)".

Между тем за первое полугодие специалисты сервиса "Вывоз ненужных вещей" выполнили 15,4 тысячи заявок, что превышает показатели 2023 года на 24%. Чаще всего горожане сдавали на утилизацию крупную бытовую технику. На переработку отправились пять тысяч стиральных машин, 4,5 тысячи холодильников и более трех тысяч кухонных плит.

