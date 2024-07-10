Более 15 тыс заявок выполнено сервисом "Вывоз ненужных вещей" за полгода

Фото: пресс-служба ГКУ "Новые технологии управления"

За первое полугодие специалисты сервиса "Вывоз ненужных вещей" выполнили 15,4 тысячи заявок, что превышает показатели 2023 года на 24%. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на столичный департамент информационных технологий (ДИТ).

Сервис работает на mos.ru почти три года. Благодаря ему горожане могут подарить вторую жизнь старым, сломанным и ненужным вещам.

Замруководителя ДИТ Борис Фролов отметил, что сортировка бытовых отходов, разумное потребление и вторичная переработка стали неотъемлемой частью жизни многих москвичей. С помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей" они могут утилизировать старую мебель и сломанную технику. Для этого жителям нужно оставить заявку на mos.ru, согласовать дату и время вывоза. Специалисты компании-партнера приедут, заберут вещи и доставят на перерабатывающие предприятия, сказал Фролов и добавил, что с момента работы сервиса в 2021 году уже выполнено 69,8 тысячи заявок.

По итогам первых шести месяцев 2024 года чаще всего горожане сдавали на утилизацию крупную бытовую технику. На переработку отправились пять тысяч стиральных машин, 4,5 тысячи холодильников и более трех тысяч кухонных плит. Также по заявкам специалисты вывезли шесть автомобилей и 83 пианино.

Сервис доступен для жителей всех столичных округов, в том числе ЗелАО и ТиНАО. Если обращение будет оставлено до 18:00, то забрать вещи на утилизацию могут в этот же день.

Более 85% сдаваемых вещей перерабатываются и используются повторно для выпуска новых предметов. Так, металл, пластик, стекло и резина применяются для производства авто, сантехники и мебели, а дерево и ткани – для обивочных и упаковочных материалов.

Чаще всего сервисом пользуются для утилизации оставшейся после ремонта мебели и предметов интерьера. В одной заявке москвич может указать неограниченное число предметов, что позволяет избавиться от всего ненужного сразу. В среднем процедура выноса и погрузки вещей занимает не больше 30 минут.

Большая часть вещей принимается бесплатно: крупная бытовая техника, чугунные ванны, стальные двери, автомобили и другие предметы из металла. В первом полугодии горожане сдали 14,2 тысячи таких предметов. Эти вещи не нужно разбирать и выносить, при необходимости специалисты отключат их от коммуникаций и электросети. Однако встроенную технику нужно заранее демонтировать самостоятельно.

Мелкая бытовая техника, мебель, матрасы и другие вещи забираются на платной основе. Стоимость вывоза является средней по городу, также в нее включен демонтаж. С января специалисты забрали свыше 2,8 тысячи таких предметов.

За все время работы сервиса жители Москвы отправили на переработку более тысячи тонн металла. На предприятиях металлические предметы разделяются, после чего из них извлекаются черные и цветные металлы, а также пластик. Затем при необходимости специалисты могут их переплавить, спрессовать или измельчить.

