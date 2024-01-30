Москвичи утилизировали более тысячи тонн металла при помощи сервиса "Вывоз ненужных вещей"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители Москвы отправили на переработку более тысячи тонн металла за все время работы сервиса "Вывоз ненужных вещей". Об этом указывается на портале мэра и правительства Москвы.



Подчеркивается, что ресурс содержится в бытовой технике, ваннах, дверях, а также старых автомобилях, которые граждане отправили на утилизацию. В итоге полученные материалы используются повторно в процессе создания новой техники, металлоконструкций, запчастей для транспорта, а также фурнитуры. Уточняется, что 85% увезенных вещей получают "вторую жизнь".



"На предприятиях металлические предметы разделяют с помощью шредера или вручную. Из них извлекают полезные фракции: черные и цветные металлы, пластик. Затем при необходимости их могут измельчить, переплавить или спрессовать", – уточнил руководитель учреждения "Новые технологии управления", ответственного за развитие сервиса, Александр Пищелко.

По словам пресс-службы, вторичное использование не только безопасно для окружающей среды, но и помогает избежать неправильной утилизации, из-за которой может возникать загрязнение почвы и воды.

"Добыча и обогащение руды, металлургия – очень энергоемкие и высокоотходные процессы. Вторичное использование металлов позволяет существенно сократить энергетические затраты и образование отходов", – рассказала главный эксперт по природоохранным технологиям "Мосэкомониторинга" департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Ольга Костенкова.

В результате столица снижает экологический след и вносит свой вклад в снижение уровня выброса парниковых газов, уточнила она. Также редкоземельные металлы, полученные из вторичной переработки, помогают поддерживать их доступность для городской промышленности, снижая зависимость предприятий от внешних поставщиков, сказала Костенкова.



По просьбам граждан в 2023 году в перечень сервиса были добавлены оконные и дверные проемы, макулатура, мелкая бытовая техника и электроника, а также пианино, заявил замруководителя департамента информационных технологий Москвы Борис Фролов.

"По итогам доработок и обновлений сервиса в прошлом году на 42,6% выросло количество сданных на переработку вещей", – добавил он.

Оставить заявку на вывоз ненужных вещей могут авторизованные пользователи портала старше 18 лет. В среднем процесс вывоза занимает не более 30 минут, уточнили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что всего за прошлый год москвичи отправили на переработку свыше 853 тонн вторсырья. Фролов тогда уточнял, что сервис помогает жителям экономить силы, чтобы не искать пункты приема, а также не выносить тяжелые объекты из дома самим.

Услуга работает на портале с октября 2021 года. С этого времени москвичи утилизировали уже свыше 1,5 тысячи тонн сырья, рассказал Сергей Собянин. По словам мэра, чаще всего жители заказывали вывоз крупногабаритной бытовой техники и предметов интерьера.

"Мой район. Новости": москвичи оставили более 23 тыс заявок на вывоз ненужных вещей