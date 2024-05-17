"Мой район": сервис "Вывоз ненужных вещей". Район Хамовники

Сервис "Вывоз ненужных вещей" уже два года помогает москвичам избавиться от старых, сломанных или ненужных вещей и отправить их на переработку. Около 85% сдаваемых предметов и их компонентов могут быть использованы вторично.

Заявки принимают онлайн в любое время суток. При вывозе вещи за полчаса упакуют и заберут в согласованное время, после чего они будут рассортированы и доставлены на предприятия по переработке.

Подробности – в программе "Мой район".