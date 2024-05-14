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14 мая, 16:50

Культура

"Сити": на какие выставки можно сходить в рамках акции "Московская музейная неделя"

"Сити": на какие выставки можно сходить в рамках акции "Московская музейная неделя"

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Жители и гости Москвы бесплатно могут посетить некоторые выставки города в рамках акции "Московская музейная неделя". Например, можно попасть в "Мультимедиа Арт Музей", который открылся после реконструкции. Там уже подготовили восемь выставок.

Кроме того, в субботу, 18 мая, пройдет ежегодная акция "Ночь музеев". Для посетителей будут открыты театры, выставочные комплексы, культурные центры и музеи. Есть как платные, так и бесплатные мероприятия с предварительной регистрацией.

Подробнее – в программе "Сити".

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