"Звезды советского экрана": "Освобождение"

В феврале 1968 года журнал "Советский экран" рассказал читателям, как выглядела съемочная площадка самой масштабной военной киноэпопеи в СССР. Речь идет о фильме режиссера Юрия Озерова "Освобождение".

Почему Михаил Ульянов не хотел играть маршала Жукова? Чему Лариса Голубкина возмущалась на съемочной площадке? Почему батальные сцены не разрешили снимать на месте исторических событий? И насколько опасной для актеров была сцена в затопленном берлинском метро?

Подробности – в программе "Звезды советского экрана".

