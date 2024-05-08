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08 мая, 09:00

Культура

"Звезды советского экрана": "Освобождение"

"Звезды советского экрана": "Освобождение"

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В феврале 1968 года журнал "Советский экран" рассказал читателям, как выглядела съемочная площадка самой масштабной военной киноэпопеи в СССР. Речь идет о фильме режиссера Юрия Озерова "Освобождение".

Почему Михаил Ульянов не хотел играть маршала Жукова? Чему Лариса Голубкина возмущалась на съемочной площадке? Почему батальные сцены не разрешили снимать на месте исторических событий? И насколько опасной для актеров была сцена в затопленном берлинском метро?

Подробности – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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