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07 мая, 08:10

Культура

"Звезды советского экрана": лучшие фильмы Сергея Эйзенштейна

"Звезды советского экрана": лучшие фильмы Сергея Эйзенштейна

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В 1988 году великому режиссеру Сергею Эйзенштейну могло бы исполниться 90 лет, и журнал "Советский экран" решил написать о нем. Он – классик кино, который определил развитие мирового кинематографа.

Была в статье журнала цитата самого Эйзенштейна: "Неужели вы все не понимаете, что от малейшей мысли о нем у меня начинает болеть сердце? А на первой же съемке я сразу умру!" Так режиссер говорил о том, каких мучений ему стоил фильм "Иван Грозный".

Как подрались два великих режиссера – Сергей Эйзенштейн и Григорий Александров? Как красный флаг из "Броненосца "Потемкина" повлиял на фильмы Стивена Спилберга? Как Эйзенштейну подарили комнату в коммуналке за талант? Как он придумал штурм Зимнего дворца? И как "Иван Грозный" довел режиссера до инфаркта? Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".

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