"Сити": концерт "Сентиментальный марш" покажут 9 мая на сцене МХТ имени Чехова

По случаю Дня Победы в Москве организовали несколько концертов. Так, один из них пройдет в Московской консерватории в четверг, 9 мая. Флейтистки Маргарита Канашкина и Ульяна Живицкая в сопровождении Элины Качаловой за фортепиано исполнят произведения мировой классики как в оригинале, так и в переложении для флейты с фортепиано.

Кроме того, "Сентиментальный марш" покажут на сцене МХТ имени Чехова. Специальный концерт организовали ко Дню Победы и дню рождения поэта Булата Окуджавы.

Подробности об этих и других культурных событиях – в программе "Сити".

