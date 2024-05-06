Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 13:45

Культура

"Сити": концерт "Сентиментальный марш" покажут 9 мая на сцене МХТ имени Чехова

"Сити": концерт "Сентиментальный марш" покажут 9 мая на сцене МХТ имени Чехова

"Звезды советского экрана": Эдуард Марцевич

Выставка "Античность. Система координат" продлится в парке "Зарядье" до 4 августа

Обновленная экспозиция французского искусства открылась в ГМИИ имени Пушкина

"Раскрывая тайны звезд": к 70-летию Натальи Хорохориной

Выставку "Та гора была – миры!" организовали в Доме-музее Марины Цветаевой

Выставка "Москвичка. Женщины советской столицы 1920-1930-х" продлится до 25 августа

"Раскрывая тайны звезд": внезапный успех

"Откройте, Давид": Павел Островский

В Пушкинском музее открыли обновленную экспозицию французского искусства

По случаю Дня Победы в Москве организовали несколько концертов. Так, один из них пройдет в Московской консерватории в четверг, 9 мая. Флейтистки Маргарита Канашкина и Ульяна Живицкая в сопровождении Элины Качаловой за фортепиано исполнят произведения мировой классики как в оригинале, так и в переложении для флейты с фортепиано.

Кроме того, "Сентиментальный марш" покажут на сцене МХТ имени Чехова. Специальный концерт организовали ко Дню Победы и дню рождения поэта Булата Окуджавы.

Подробности об этих и других культурных событиях – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
культуравидеоЕвгений Беляков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика