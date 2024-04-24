Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 апреля, 14:00

Культура

"Сити": топ-3 выставочных проектов в Москве

"Сити": топ-3 выставочных проектов в Москве

Гендиректор выставки "Россия" рассказала, что интересного можно увидеть на экспозиции

Единый центр музейной аккредитации заработает на базе Музея Москвы с 1 сентября

Выставка "Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х" продлится до 25 августа

Выставка о жительницах столицы 1920–1930-х годов откроется в Музее Москвы

Сериал "Проект "Прометей" попал в конкурсную программу 46-го ММКФ

Комиссия Общественной палаты Москвы обсудила развитие культурной среды в городе

"Интервью": Егор Корешков – о психологической работе актера над собой

Новости часа: Собянин рассказал о реализации программы реновации в Академическом районе

Актер Егор Корешков рассказал, что помогает ему отдохнуть в перерыве между съемками

Команда "Сити" сделала подборку из трех актуальных выставок в Москве. Так, в Музее В. А. Тропинина открылась выставка пейзажей "Пространство. Воздух. Свет", представляющая 50 полотен периода с конца XVIII до начала ХХ века.

Также в Stella Art Foundation стартовала экспозиция "О всех вещах, там обитающих", а в Музее Москвы можно сходить на выставку "Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х". Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
культуравыставкивидеоЕвгения МирошкинаЕлена Шарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика