"Сити": топ-3 выставочных проектов в Москве

Команда "Сити" сделала подборку из трех актуальных выставок в Москве. Так, в Музее В. А. Тропинина открылась выставка пейзажей "Пространство. Воздух. Свет", представляющая 50 полотен периода с конца XVIII до начала ХХ века.

Также в Stella Art Foundation стартовала экспозиция "О всех вещах, там обитающих", а в Музее Москвы можно сходить на выставку "Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х". Подробнее – в программе "Сити".