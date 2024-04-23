Любимова: покинувшим РФ авторам "Мастера и Маргариты" не выплачивают гонорары

Фото: кадр из фильма "Мастер и Маргарита"; режиссер – Михаил Локшин; производство – "Марс Медиа Энтертейнмент", "Амедиа", "Профит" при поддержке "Фонда кино"

Авторы, принимавшие участие в создании фильма "Мастер и Маргарита" и покинувшие Россию, не получают гонорары от проката кинокартины. Об этом заявила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

"Из-за одного человека, который уехал из нашей страны и написал какие-то посты, мы не должны оставлять зрителей без картины, а всю команду без своего детища. Есть еще важный момент – никаких денег, что были получены в прокате, никто, кто уехал, не получает", – цитирует ее ТАСС.

Фильм режиссера Михаила Локшина "Мастер и Маргарита" появился на экранах кинотеатров 25 января. Главные роли в данной кинокартине исполнили Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Клас Банг, Юрий Колокольников, Алексей Розин и Полина Ауг.

За неделю после выхода в прокат новой экранизации романа "Мастер и Маргарита" продажи одноименной книги писателя Михаила Булгакова увеличились почти в 2,5 раза. Сам фильм за неделю собрал в прокате более 1 миллиарда рублей.

