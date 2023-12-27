Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля 2024 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

46-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) состоится с 19 по 26 апреля 2024 года. Об этом рассказали в дирекции фестиваля, передает ТАСС.

Уточняется, что ММКФ пройдет в киноцентре "Октябрь". В дирекции добавили, что о дате приема заявок на участие в конкурсных и внеконкурсных номинациях будет объявлено позднее.

Каждый год на ММКФ проходят показы более 200 фильмов в 10 столичных кинотеатрах.

Ранее сообщалось, что 45-й Московский международный кинофестиваль открылся 20 апреля и продлился семь дней. Фильмом-открытием смотра стала картина "Снегирь" Бориса Хлебникова. Кинофестиваль посетили 38 тысяч зрителей, а в конкурсе и внеконкурсных программах были представлены картины из 64 стран.