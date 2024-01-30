Неоднозначный фильм? За что критикуют новую картину "Мастер и Маргарита"

Новая экранизация фильма "Мастер и Маргарита" стала ожидаемой новинкой отечественного кинопроката. За первые выходные лента получила внушительные сборы и просмотры. При этом мнения зрителей о картине разделились. Кроме того, у общественников появились вопросы к режиссеру фильма Михаилу Локшину. Рассказываем подробности.



Ожидаемая премьера

Фото: кадр из фильма "Мастер и Маргарита"; режиссер – Михаил Локшин; производство – "АМЕДИА", "Профит", "Марс Медиа Энтертейнмент"

В российских кинотеатрах 25 января стартовал широкий прокат одного из самых ожидаемых фильмов последних лет – "Мастер и Маргарита". За первые выходные ленту посмотрели свыше миллиона зрителей, а ее сборы составили более 400 миллионов рублей. Мастера в картине сыграл актер Евгений Цыганов. Образ Маргариты воплотила его супруга – Юлия Снигирь. На роль Воланда пригласили немецкого артиста, звезду "Бесславных ублюдков" Аугуста Диля.

Коровьева исполнил актер Юрий Колокольников, Азазелло оживил Алексей Розин. Роль Понтия Пилата досталась датскому артисту Класу Бангу. В свою очередь, нидерландский актер Аарон Водовоз сыграл Иешуа. В беседе с журналистами съемочная команда не раз отмечала, что новая лента по роману Булгакова не является дословным пересказом произведения.





Евгений Цыганов исполнитель роли Мастера Наш фильм – это не прямая экранизация. А фантазия на тему обстоятельств, в которых этот роман рождался.

Режиссером новой версии "Мастера и Маргариты" выступил Михаил Локшин, который почти сразу после премьеры картины попал в поле зрения общественников. По данным СМИ, в своих соцсетях он высказывался в поддержку Украины. В частности, якобы утверждал, что "поколениям россиян придется платить репарации". После того как позицию режиссера начали активно обсуждать в телеграм-каналах, он удалил посты. Сам Локшин имеет гражданство США.



Вклад в картину

Фото: кадр из фильма "Мастер и Маргарита"; режиссер – Михаил Локшин; производство – "АМЕДИА", "Профит", "Марс Медиа Энтертейнмент"

Продюсерская компания "Марс Медиа", которая совместно с компанией "Профит" создавала картину, в официальном заявлении объяснила, что работа над фильмом началась еще более пяти лет назад.

В качестве режиссера пригласили гражданина США русского происхождения Михаила Локшина. Работа над "Мастером и Маргаритой" стала в его карьере второй, первой были "Серебряные коньки" (вышли в прокат в 2020 году).





из заявления кинокомпании "Марс Медиа" По окончании съемочного периода картины, осенью 2021 года, режиссер Михаил Локшин, закончив свои контрактные обязательства и финансовые взаимоотношения с продюсерскими компаниями, вернулся в США. Дальнейшая работа над проектом велась под контролем продюсеров фильма.

В компании уточнили, что лента создавалась при финансовом участии государства. "Сумма государственной поддержки составила менее половины от общего бюджета фильма", – пояснили в "Марс Медиа".

В 2023 году продюсер картины Игорь Толстунов сообщил, что ее бюджет превысил 1,2 миллиарда рублей. Сам фильм попал в число лент, поддержанных Фондом кино. Сперва планировалось, что он выйдет в прокат под названием "Воланд". Изначально режиссером проекта должен был стать Николай Лебедев, однако впоследствии его заменил Локшин.



"Третьесортная" лента?

Фото: кадр из фильма "Мастер и Маргарита"; режиссер – Михаил Локшин; производство – "АМЕДИА", "Профит", "Марс Медиа Энтертейнмент"

На фоне ситуации с Локшиным общественное движение "Зов народа" обратилось в Следственный комитет и ФСБ с просьбой завести на него уголовное дело за фейки о Вооруженных силах РФ. Кроме того, общественники предлагают включить режиссера в список экстремистов и террористов за спонсирование ВСУ, также не платить ему дивиденды от ленты.

Вместе с тем некоторые пользователи соцсетей вспоминают про экранизацию популярного романа Булгакова Владимиром Бортко. "Мастера и Маргариту" снял классно Владимир Бортко с талантливыми актерами! Что еще надо? А этот фильм русофобский, снятый для Запада", – написала одна из комментаторов.

Другие задаются вопросом, почему ленту до сих пор показывают в кинотеатрах. "Фильм уже в прокате деньги зарабатывает. Люди ходят, даже не подозревая, кого спонсируют", – пишут пользователи.

Некоторые зрители назвали картину "третьесортной", тогда как другие поддержали ее. "Новый блин не комом. Некоторые моменты шедевральны", – отмечают комментаторы.

Еще одна пользовательница заявила: "Если рассматривать как одну из интерпретаций романа – очень даже хороший, качественный фильм. Мне понравился". Другой комментатор также назвал картину прекрасной, а подбор актеров на главные роли – "изумительным".

