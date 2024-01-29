Режиссер Локшин закончил работу над фильмом "Мастер и Маргарита" в 2021 году

Фото: кадр из фильма "Мастер и Маргарита"; режиссер – Михаил Локшин; производство – "Марс Медиа Энтертейнмент, Амедиа и Профит"

Режиссер Михаил Локшин закончил свою часть работы над фильмом "Мастер и Маргарита" еще осенью 2021 года, остальной процесс находился под контролем продюсеров. Об этом сообщила продюсерская компания "Марс медиа" в своем телеграм-канале.

"По окончании съемочного периода картины, осенью 2021 года, режиссер Михаил Локшин, закончив свои контрактные обязательства и финансовые взаимоотношения с продюсерскими компаниями, вернулся в США. Дальнейшая работа над проектом велась под контролем продюсеров фильма", – говорится в сообщении.

Отмечается, что работа над картиной началась более пяти лет назад. Разработкой проекта занимались "Марс медиа" и "Профит". В качестве режиссера был привлечен американец русского происхождения Михаил Локшин, для которого фильм "Мастер и Маргарита" стал второй режиссерской работой, написали "Марс медиа" и добавили, что первый фильм "Серебряные коньки", выпущенный в 2020 году, до сих пор актуален для просмотра на онлайн-платформах.

В компании также указали, что кино было создано при поддержке государства. В "Марс медиа" уточнили, что сумма государственной поддержки составила менее половины от общего бюджета картины, который ранее оценивался в 1,2 миллиарда рублей.

До этого сообщалось, что 23 января в киноцентре "Октябрь" состоялся предпремьерный показ "Мастера и Маргариты". Роли в фильме исполнили Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Марат Башаров, Леонид Ярмольник, Игорь Верник.

Лента вышла в прокат 25 января. Согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), она собрала уже свыше 450 миллионов рублей.

Премьера экранизации романа "Мастер и Маргарита" состоялась в кинотеатре "Октябрь"