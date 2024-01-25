"Сити": топ-5 новых фильмов в кинотеатрах РФ в конце января

Команда "Сити" сделала подборку главных фильмов недели, которые выходят в российский прокат. Среди них – картина "Апокалипсис" режиссера Мэла Гибсона, которая вышла в повторный прокат. В фильме играют потомки индейцев, герои говорят на древнем языке майя.

Четвертое место в топе занимает фестивальный мультфильм "Мечты робота" – это экранизация популярного графического романа, премьера которого состоялась в Каннах. На третьей строчке – кинокартина, получившая гран-при кинофестиваля "Зимний", под названием "Панические атаки", где главная героиня решается сбежать в Норвегию.

На втором месте – новый фильм Софии Копполы "Присцилла: Элвис и я". Точно также называлась книга, которую написала бывшая жена Элвиса Пресли о своей жизни с ним.

Главная премьера января – новая экранизация романа Булгакова "Мастер и Маргарита". Проект уже назвали самым ожидаемым фильмом 2024 года. Подробнее – в программе "Сити".