Триквел "Топ Гана" с Томом Крузом запустили в производство – СМИ

Фото: кадр из фильма Top Gun: Maverick; режиссер – Джозеф Косински; производство – Paramount Pictures

Кинокомпания Paramount Pictures запустила в производство третью часть фильма "Топ Ган", главную роль вновь исполнит Том Круз. Об этом сообщает Deadline.

Ожидается, что в новой части примут участие актеры Майлз Теллер и Глен Пауэлл. Продюсерами картины снова станут Джерри Брукхаймер и Дэвид Эллисон. Джо Косински выступит режиссером или продюсером картины, а соавтор сценария предыдущей ленты – Эрен Крюгер – уже пишет черновой вариант.

О сюжете и подробностях будущего фильма информации нет.

Ранее сообщалось, что вторая часть серии – "Топ Ган: Мэверик" – попала в топ-5 самых кассовых фильмов в США. Кроме того, боевик вошел в рейтинг 20 самых продаваемых цифровых релизов в истории и побил рекорд по продажам на Amazon в США и стриминге Vudu.

Помимо этого, "Топ Ган: Мэверик" оказался в списке наиболее популярных фильмов на торрентах в 2022 году. Картина также вошла в число самых просматриваемых фильмов во время перелета в 2023 году.

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