Названы 10 наиболее популярных фильмов на торрентах в 2022 году

Фото: кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой "; режиссер – Джон Уоттс; производство – Marvel Studios Inc.

В список наиболее популярных фильмов на торрентах в 2022 году вошли картины про супергероев Бэтмена и Человека-паука. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на компанию Group-IB, специализирующуюся на киберзащите.

Лидером рейтинга стала лента "Бэтмен" режиссера Мэтта Ривза. На второй позиции расположился фильм "Человек-паук: Нет пути домой", снятый Джоном Уоттсом. Третье место досталось картине "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" Сэма Рейми.

В список популярных фильмов также вошли "Топ Ган: Мэверик", "Проект "Адам", "Фантастические твари: Тайны Дамблдора", "Затерянный город", "Соник-2 в кино", "Мир Юрского периода: господство" и "Варяг".

В компании отмечают, что, несмотря на повышенный интерес россиян к нелегальному контенту из-за ухода из страны многих стриминговых платформ и заморозки мировых кинопремьер в российских кинотеатрах, число пиратских онлайн-ресурсов сократилось почти в 2 раза.

Если в 2021 году, по словам экспертов, было выявлено более 119 тысяч уникальных сайтов с пиратским видеоконтентом, то в 2022 году их количество не превысило 69 тысяч.

Ранее американская премия "Сатурн" представила лучшие фильмы 2022 года. Так, "Лучшим научно-фантастическим фильмом" в этом году стал "Нет", "Лучшим фэнтези" – "Все везде и сразу". Из кинокомиксов победу одержал "Человек-паук: Нет пути домой" от студии Marvel. "Лучшим хоррор-фильмом" назвали "Черный телефон", триллером – "Аллею кошмаров".

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