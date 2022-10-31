В России появится собственная система защиты ТВ от "пиратов"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России разработают собственную систему защиты ТВ от "пиратов", сообщает газета "Известия" со ссылкой на госпредприятие "Космическая связь", которое занимается ее созданием.

Ожидается, что ее представят к концу этого года.

Система будет предназначена для российских операторов спутникового и кабельного телевидения. Аналогам из США и ЕС, которыми сейчас пользуется большинство российских провайдеров, станет отечественная система кодирования телеканалов.

По словам экспертов, сейчас, когда против России вводятся новые санкции, иностранные разработчики ПО могут заблокировать доступ зрителей к ТВ, вероятны прекращение поддержки, сбои в работе каналов, отключения и прочее.

Помимо этого, специалистов беспокоит, что абонентам платного телевидения могут открыть доступ к "подзамочному" контенту, а пиратский просмотр сделает бессмысленным бизнес его провайдеров.

Система условного доступа кодирует каналы платного ТВ, то есть дает доступ к выбранным пакетам тем, кто оплатил его, и блокирует доступ к ним, если деньги от абонента не поступили. Операторам такие решения помогут транслировать программы в странах и регионах, где это позволяет лицензия телеканала или действуют разрешения правообладателей контента. В целом эти системы предотвращают пиратский просмотр телепередач.

Системы, защищающие премиальные телеканалы от таких действий, выгодны и пользователям: гарантированно получая относительно невысокую абонентскую плату, операторы могут закупать контент, востребованный подписчиками.

Ранее российские продюсеры предложили запретить поисковые запросы "скачать" и "смотреть бесплатно". С такой инициативой выступила Ассоциация продюсеров кино и ТВ. Соответствующий законопроект даже вносился в Госдуму, но не встретил поддержки.

Поправки к антипиратскому закону вступили в силу 1 мая 2015 года. Его действие распространяется на нелегально размещенные кино и телефильмы, игры, музыку, программы и книги. Правообладатель может обратиться в суд и потребовать ограничить доступ к интернет-ресурсу.

Закон в первую очередь ориентирован на то, чтобы пресечь каналы распространения нелегального контента. За повторное нарушение закона ресурсам грозит пожизненная блокировка.

В феврале 2018 года министерство культуры предложило блокировать сайты за нарушение авторских прав без судебного решения. Согласно законопроекту, владелец ресурса должен разместить на нем свои контактные данные.

Если на странице обнаружат пиратский контент, то провайдер сможет заблокировать сайт, при этом администрации сервиса дадут сутки на то, чтобы удалить незаконную информацию.



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