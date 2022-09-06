"Топ Ган: Мэверик" попал в топ-5 самых кассовых фильмов США

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Боевик "Топ Ган: Мэверик" попал в топ-5 самых кассовых фильмов в США. Об этом сообщает Collider.

В Америке картина собрала свыше 701 миллиона долларов, став пятым лучшим результатом на внутреннем рынке. В мировом же прокате фильм принес более 740 миллионов долларов прибыли, а в общей сложности сборы составили 1,4 миллиарда долларов.

Картина вошла в рейтинг 20 самых продаваемых цифровых релизов в истории и побила рекорд по продажам на Amazon в США и стриминге Vudu.

Ранее сериалы "Очень странные дела", "Белый лотос" и "Эйфория" стали главными лауреатами международной телевизионной премии "Эмми" в 2022 году, получив по пять наград на церемонии Primetime Creative Arts Emmy Awards в Лос-Анджелесе. Также по пять статуэток получили спецвыпуск "Вечер с Адель" и документальный мини-сериал The Beatles: Get Back.

