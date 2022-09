Названы сериалы, получившие наибольшее количество наград "Эмми"

Фото: кадр из сериала "Очень странные дела"; режиссер – Мэтт Даффер, Росс Даффер, Шон Леви; производство – 21 Laps Entertainment, Monkey Massacre, Netflix

Сериалы "Очень странные дела", "Белый лотос" и "Эйфория" стали главными лауреатами международной телевизионной премии "Эмми" в 2022 году, получив по пять наград на церемонии Primetime Creative Arts Emmy Awards в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Также по пять статуэток получили спецвыпуск "Вечер с Адель" и документальный мини-сериал The Beatles: Get Back. По четыре награды получили южнокорейский сериал "Игра в кальмара" и аниме-сериал "Аркейн" по мотивам компьютерной игры League of Legends.

Свои первые премии "Эмми" в номинации "Лучший приглашенный актер в драматическом телесериале" получили американский актер Колман Доминго, исполнивший роль Али в "Эйфории", и корейская актриса Ли Ю Ми за роль Джи Ен в "Игре в кальмара".

Ранее на стриминговой площадке Amazon Prime Video вышли первые эпизоды нового сериала "Властелин колец: Кольца власти", основанного на сюжете культовой серии книг о Средиземье английского писателя Джона Толкина. Новые эпизоды будут выходить по пятницам до 14 октября.