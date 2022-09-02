Вышли первые эпизоды сериала "Властелин колец: Кольца власти"

Фото: кадр из сериала "Властелин колец: Кольца власти"; режиссер – Уэйн Йип, Хуан Антонио Байона, Шарлотта Брандстром

Первые эпизоды нового сериала "Властелин колец: Кольца власти" вышли на площадке для стриминга Amazon Prime Video. Картина основана на сюжете культовой серии книг английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина о Средиземье.

На данный момент зрители смогут посмотреть две серии. Новые эпизоды будут выходить по пятницам до 14 октября, сообщили в "Газете.ру".

Сериал покажет зрителям историю того, что было за тысячу лет до сюжета, рассказанного в "Хоббите" и "Властелине колец". Здесь будет и возвышение антагониста Саурона, и уникальное становление последнего союза эльфов и людей. В общей сложности режиссеры картины запланировали выпустить пять сезонов "Колец власти".

По оценкам экспертов, работа над сериалом обойдется компании Amazon в один миллиард долларов.

Ранее сообщалось о планах на будущее другой культовой кинофраншизы "Звездные войны". Режиссер картины Райан Джонсон хочет снять продолжение в виде трилогии.