Райан Джонсон рассказал о планах снять трилогию "Звездных войн"

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Режиссер фильма "Звездные войны: Последние джедаи" Райан Джонсон поделился планами о будущем кинофраншизы. Он заявил, что хочет снять продолжение, но еще не определился с датой начала работы.

На данный момент режиссер работает над сиквелом детектива "Достать ножи". Фильм выйдет на стриминговой платформе Netflix, сообщили в Empire.

"Я поддерживаю связь с продюсером "Звездных войн" Кэтлин Кеннеди. С ней мы часто говорим о будущем проекта. Работа над продолжением остановилась лишь из-за проблем в расписании, но могу уверенно сказать, что она точно возобновится", – поделился Джонсон.

Новый проект режиссера "Достать ножи 2: Стеклянная луковица" выйдет 23 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось о старте съемок в Испании сериала о культовом персонаже в маске Зорро. Картину покажут на платформе Netflix. Режиссером стал один из создателей сериала "Бумажный дом".