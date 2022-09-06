Илон Маск раскритиковал героев сериала "Властелин колец: Кольца власти"

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Фото: кадр из сериала "Властелин колец: Кольца власти"; режиссер – Уэйн Йип, Хуан Антонио Байона, Шарлотта Брандстром; производство – Amazon Studios, Harper Collins Publishers, New Line Cinema, Tolkien Enterprises, Warner Bros. Television
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск раскритиковал мужских персонажей сериала "Властелин колец: Кольца власти" от Amazon, назвав их придурками.
"Толкин переворачивается в гробу. Почти каждый мужской персонаж – трус, придурок или и то, и другое. Только Галадриэль смелая, умная и милая", – написал миллиардер в Twitter.
Первые эпизоды нового сериала "Властелин колец: Кольца власти", основанного на сюжете культовой серии книг о Средиземье английского писателя Джона Толкина, вышли на стриминговой площадке Amazon Prime Video в начале сентября. Новые эпизоды будут выходить по пятницам до 14 октября.
Сериал покажет зрителям историю того, что было за тысячу лет до сюжета, рассказанного в "Хоббите" и "Властелине колец". Здесь будет и возвышение антагониста Саурона, и уникальное становление последнего союза эльфов и людей.
В общей сложности режиссеры картины запланировали выпустить пять сезонов "Колец власти".
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