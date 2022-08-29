Илон Маск заявил, что похудел на 9 килограммов

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Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сбросил 9 килограммов после критики в его адрес из-за публикации фотографии на яхте топлес, показавшую его не в лучшей форме, сообщает New York Post.

По словам бизнесмена, интервальное голодание помогло ему избавиться от лишнего веса.

"По совету хорошего друга я периодически прибегал к голоданию и чувствую себя более здоровым", – рассказал он.

Кроме того, Маск использовал специальное приложение для соблюдения системы, а также немного занимался спортом.

Ранее он заявил, что чипирование людей позволит им эффективно интегрироваться с искусственным интеллектом благодаря стимулированию активности мозга. По мнению Маска, чипирование с помощью имплантируемых нейроинтерфейсов Neuralink его разработки окажет помощь людям с ограниченными возможностями.

