Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

В мире

09:26

Илон Маск продал акции Tesla почти на семь миллиардов долларов

за рубежом

Фото: АР/Patrick Pleul/Pool Photо

Генеральный директор Tesla Илон Маск продал акции компании на сумму в 6,88 миллиарда долларов. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, средства могут быть использованы для финансирования потенциальной сделки с Twitter, если Маск проиграет судебную тяжбу с этой платформой.

Отмечается, что продажи осуществлялись в пятницу, 5 августа, когда акции Tesla обвалились в цене на 6,6%, а также в понедельник, 8 августа, когда они продемонстрировали небольшой рост – на 0,8%, и во вторник, 9 августа, когда они вновь обвалились в цене – на 2,4%.

В конце апреля компания Twitter объявила о соглашении с Маском по продаже социальной сети, причем общая стоимость сделки оценивалась в 44 миллиарда долларов.

Однако уже в июле известный предприниматель передал представителю платформы письмо о том, что не будет покупать соцсеть. В документе было указано, что Илон Маск использует свое право расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от сделки. За этим последовал иск от Twitter.

В начале лета состояние Маска сократилось почти на 17 миллиардов долларов после падения стоимости акций Tesla на фоне сообщений о том, что компании придется сократить 10% персонала.

Американки мечтают родить от Илона Маска – опрос

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать