Илон Маск продал акции Tesla почти на семь миллиардов долларов

Фото: АР/Patrick Pleul/Pool Photо

Генеральный директор Tesla Илон Маск продал акции компании на сумму в 6,88 миллиарда долларов. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, средства могут быть использованы для финансирования потенциальной сделки с Twitter, если Маск проиграет судебную тяжбу с этой платформой.

Отмечается, что продажи осуществлялись в пятницу, 5 августа, когда акции Tesla обвалились в цене на 6,6%, а также в понедельник, 8 августа, когда они продемонстрировали небольшой рост – на 0,8%, и во вторник, 9 августа, когда они вновь обвалились в цене – на 2,4%.

В конце апреля компания Twitter объявила о соглашении с Маском по продаже социальной сети, причем общая стоимость сделки оценивалась в 44 миллиарда долларов.

Однако уже в июле известный предприниматель передал представителю платформы письмо о том, что не будет покупать соцсеть. В документе было указано, что Илон Маск использует свое право расторгнуть соглашение о слиянии и отказаться от сделки. За этим последовал иск от Twitter.

В начале лета состояние Маска сократилось почти на 17 миллиардов долларов после падения стоимости акций Tesla на фоне сообщений о том, что компании придется сократить 10% персонала.