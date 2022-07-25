Маск прокомментировал информацию о его романе с женой сооснователя Google

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Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск опроверг слухи о романе с женой одного из основателей корпорации Google Сергея Брина Николь Шанахан.

"Я видел Николь лишь два раза за три года, и все эти два раза рядом было много людей. Ничего романтического", – написал он в Twitter.

По словам Маска, они с Сергеем Брином остаются друзьями.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила о том, что адюльтер Маска стал причиной развода Сергея Брина с Николь Шанахан.

До этого американский предприниматель и миллиардер Марк Кьюбан рассказал, что Илон Маск в частной беседе объяснил большое количество детей в своей семье тем, что ему нужно много людей для освоения Марса.

