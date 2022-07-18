Маск объяснил большое количество детей необходимостью осваивать Марс

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Американский предприниматель и миллиардер Марк Кьюбан рассказал, что основатель компании SpaceX Илон Маск в частной беседе объяснил большое количество детей в своей семье тем, что ему нужно много людей для освоения Марса. Об этом сообщает "Газета.ру".

Кьюбан уточнил, что разговор состоялся, когда он поздравлял Маска с рождением очередного ребенка.

"Я пишу: "Дружище, поздравляю, сколько еще детей ты планируешь завести?" А он мне отвечает: "Марсу нужны колонисты", – заявил Кьюбан.

В настоящее время известно, что у Маска девять детей.

Ранее он заявил, что человечество впервые ступит на Марс до конца этого десятилетия, в 2029 году.

До этого сообщалось, что аппарат Perseverance благополучно приземлился на поверхности Марса. В аппарат встроены 23 камеры. На их разработку NASA потратило семь лет. В арсенале ровера – устройство для получения кислорода из атмосферы Марса и инструменты для сбора грунта.

Кроме того, вместе с марсоходом прилетел "космический вертолет". Коптер должен впервые в истории совершить полет над поверхностью другой планеты.

