Илон Маск назвал примерную стоимость билета на Марс

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Цена билета для полета на Марс составит примерно 100 тысяч долларов, или 8 миллионов рублей по текущему курсу, заявил основатель Space X и Tesla Илон Маск.

"В случае если переезд на Марс стоит к примеру 100 тысяч долларов, то я думаю, что почти каждый сможет в конечном итоге накопить 100 тысяч долларов и иметь возможность отправиться на Марс, если захочет", – приводит "Газета.ру" его слова.

Маск отметил, что речь идет о поездке без обратного билета, то есть для переселения на другую планету. Он также добавил, что SpaceX хочет сделать "доступным для всех" полет на Марс.

Ранее Илон Маск заявил, что человечество впервые ступит на Марс до конца этого десятилетия, в 2029 году.