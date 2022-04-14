Илон Маск предложил выкупить и реформировать Twitter

15:45
Фото: AP Photo/Jae C. Hong
Основатель Space X и Tesla Илон Маск предложил руководству Twitter полностью выкупить компанию. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По мнению Маска, в представленном сейчас виде Twitter не может как следует охранять свободу слова. Соцсеть, как считает предприниматель, не может быть комфортной для пользователей.
Маск предложил сделать компанию полностью частной. Чтобы это осуществить, ему необходимо выкупить все акции корпорации, которые находятся в биржевом обороте. По мнению основателя Space X и Tesla, стоимость компании составляет 41 миллиард долларов, или 54 доллара за одну ценную бумагу.
Ранее Маск предложил отдать главный офис Twitter бездомным. По его словам, там все равно никто не появляется. Более 90% пользователей Twitter согласились с инициативой.
Илон Маск задумался над созданием собственной социальной сети
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