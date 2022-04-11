Маск решил не входить в совет директоров Twitter

Фото: AP Photo/Susan Walsh, File

Американский предприниматель Илон Маск не будет входить в состав совета директоров Twitter.

"Илон решил не присоединяться к нашему совету [директоров]", – написал в своем личном аккаунте глава компании Параг Агравал.

Он подчеркнул, что официально бизнесмен должен был стать членом совета директоров уже 9 апреля. Утром этого дня Маск заявил, что не будет входить в состав.

Агравал подчеркнул, что в Twitter ценят и будут ценить вклад в компанию от акционеров, вне зависимости от причастности к совету директоров.

Ранее глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск приобрел 9,2% акций социальной сети Twitter. Сообщалось, что в связи с этим предприниматель войдет в совет директоров компании.

