Илон Маск войдет в совет директоров Twitter

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Фото: ТАСС/Matt Rourke/AP
Американский бизнесмен, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск войдет в совет директоров соцсети Twitter. Об этом сообщается на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
"Компания внесет господина Маска в совет директоров компании", – говорится в заявлении.
Отмечается, что срок полномочий Маска истечет на ежегодной встрече акционеров Twitter в 2024 году.
Ранее Маск заявил, что задумался над созданием новой социальной сети. Предприниматель пояснил, что хотел бы создать платформу с открытым исходным кодом, на которой первоочередное внимание уделялось бы соблюдению свободы слова.
5 апреля стало известно, что Илон Маск впервые возглавил мировой список Forbes. Основатель Space X и Tesla за год увеличил свое состояние на 68 миллиардов долларов – до 219.
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