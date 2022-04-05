Илон Маск войдет в совет директоров Twitter

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Американский бизнесмен, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск войдет в совет директоров соцсети Twitter. Об этом сообщается на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

"Компания внесет господина Маска в совет директоров компании", – говорится в заявлении.

Отмечается, что срок полномочий Маска истечет на ежегодной встрече акционеров Twitter в 2024 году.

Ранее Маск заявил, что задумался над созданием новой социальной сети. Предприниматель пояснил, что хотел бы создать платформу с открытым исходным кодом, на которой первоочередное внимание уделялось бы соблюдению свободы слова.

5 апреля стало известно, что Илон Маск впервые возглавил мировой список Forbes. Основатель Space X и Tesla за год увеличил свое состояние на 68 миллиардов долларов – до 219.

