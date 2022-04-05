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Илон Маск впервые возглавил мировой список Forbes. Основатель Space X и Tesla за год увеличил свое состояние на 68 миллиардов долларов – до 219.

Второе место занял гендиректор Amazon Джефф Безос, который признавался самым богатым человеком в мире в течение четырех лет. За год состояние бизнесмена уменьшилось на 6 миллиардов долларов – до 171.

На третьей позиции с доходом 158 миллиардов долларов расположились владелец модного дома LVMH Бернар Арно и его семья. Четвертую и пятую позиции заняли Билл Гейтс с доходом 129 миллиардов долларов и Уоррен Баффет с доходом 118 миллиардов долларов.

В число 10 богатейших людей в мире также вошли сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, председатель Oracle Ларри Эллисон, а также нефтегазовый магнат Мукеш Амбани.

Ранее Forbes составил список самых высокооплачиваемых знаменитостей 2022 года. Первую строчку в рейтинге занял режиссер Питер Джексон. От продажи своей доли в студии визуальных эффектов Weta Digital он заработал 580 миллионов долларов.

