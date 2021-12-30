Forbes опубликовал список обедневших за год миллиардеров в России

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Журнал Forbes составил топ-10 самых обедневших российских миллиардеров в 2021 году.
Рейтинг возглавил сенатор Сулейман Керимов – обладатель 76,3% акций золотодобывающей компании "Полюс". За год его состояние снизилось на 5,99 миллиарда долларов и составило 14,92 миллиарда. В основном это произошло из-за падения цен на золото.
Второе место занял основатель группы "Ренова" Виктор Вексельберг. В уходящем году он обеднел на 2,93 миллиарда долларов, до 9,29 миллиарда. На третьем месте находится совладелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик. Его состояние стало меньше на 668 миллионов, до 1,8 миллиарда долларов.
По данным издания, в топ-10 самых обедневших бизнесменов России также вошли акционер УГМК, "УГМК-Транс" и "Кузбассразрезуголь" Андрей Козицын, акционер АФК "Система" Владимир Евтушенков, бизнесмен Александр Мамут и другие.
Ранее Forbes назвал имена самых разбогатевших в 2021 году россиян. Рейтинг возглавил создатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Его состояние выросло на 13,81 миллиарда долларов, достигнув 17,24 миллиарда долларов.
Второе место в рейтинге заняла основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, чье состояние выросло на 11,92 миллиарда долларов, до 13,02 миллиарда долларов.
Стали известны имена самых разбогатевших за этот год россиян
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