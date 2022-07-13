Экс-супруге Деппа не удалось добиться отмены решения суда о компенсации актеру – СМИ

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Экс-супруге Джонни Деппа Эмбер Херд не удалось добиться отмены решения суда о компенсации актеру, сообщает New York Post.

"Суд в Вирджинии отклонил требование Херд провести новое разбирательство по иску Деппа", – говорится в сообщении.

Накануне суд присяжных признал Эмбер Херд виновной в клевете на Джонни Деппа по делу о защите его чести и достоинства. По решению суда актриса должна выплатить 15 миллионов долларов экс-супругу в качестве компенсации. При этом суд также обязал Джонни Деппа выплатить компенсацию в размере 2 миллионов долларов по встречному иску Эмбер Херд о клевете.

Супруги расстались в 2017 году, затем последовал скандальный развод. После расставания Херд обвинила Деппа в домашнем насилии и избиениях. Однако актер подал иск о клевете и заявил, что все улики против него были сфабрикованы, а бывшая жена ему неоднократно изменяла.

Недавно Депп представил суду доказательства насилия со стороны Херд. Он принес аудиозапись, сделанную им во время ссоры с экс-супругой. Также на аудио слышно, что на уточняющий вопрос актера о том, она ли начала драку, Херд отвечает положительно.

