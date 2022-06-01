Присяжные признали Эмбер Херд виновной в клевете на экс-супруга Джонни Деппа

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Бывшая супруга Джонни Деппа Эмбер Херд признана судом присяжных штата Вирджиния виновной в клевете на актера по делу о защите его чести и достоинства. Заседание суда транслировалось местными СМИ в прямом эфире.

Присяжные пришли к выводу, что за обвинениями актрисы в адрес экс-супруга стоял злой умысел. По решению суда, актриса должна выплатить 15 миллионов долларов Деппу в качестве компенсации.

При этом суд также обязал Джонни Деппа выплатить компенсацию в размере 2 миллионов долларов по встречному иску Эмбер Херд о клевете.

Эмбер Херд и Джонни Депп судятся по делу о клевете. В апреле актер подал иск на 50 миллионов долларов против своей экс-супруги, намекнувшей на домашнее насилие с его стороны в своей колонке для Washington Post в 2019 году. Херд подала встречный иск на 100 миллионов долларов.

Недавно Депп представил суду доказательства насилия со стороны Херд. Он принес аудиозапись, сделанную им во время ссоры с экс-супругой. Также на аудио слышно, что на уточняющий вопрос актера о том, она ли начала драку, Херд отвечает положительно.

В 2021 году актеру отказали в апелляции по иску к изданию The Sun о клевете. Артист заявлял, что утверждения о том, что он якобы бил свою бывшую жену Эмбер Херд, являются ложными.

