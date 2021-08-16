Джонни Депп заявил, что Голливуд бойкотирует его фильмы

Фото: ТАСС/POOL/ERIC GAILLARD
Джонни Депп пожаловался, что голливудские продюсеры начали бойкотировать его фильмы после развода с Эмбер Херд, которая заявила, что подвергалась физическому насилию со стороны актера. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
"За что Голливуд бойкотирует меня? За то, что человек, актер находится в неприятной и запутанной ситуации последние несколько лет?" – возмутился артист.
В подтверждение своих слов он привел фильм "Великий", в котором Депп сыграл главную роль. По его словам, неизвестно, когда картину покажут в США, хотя ее премьера состоялась еще 21 февраля 2020 года на Берлинском международном кинофестивале.
Ранее Джонни Депп выиграл суд против бывшей жены Эмбер Херд в деле на семь миллионов долларов.
Актриса должна была направить полученные от Деппа после развода семь миллионов долларов на благотворительность, однако адвокаты актера утверждали, что она этого не сделала. Это, по словам защитников актера, могло повлиять на решение суда по делу о клевете, которое он проиграл в прошлом году.
Как уточняется, Американский союз гражданских свобод должен обнародовать документы, подтверждающие пожертвования со стороны Херд.
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