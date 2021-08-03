Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд

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Голливудский актер Джонни Депп выиграл суд против бывшей жены Эмбер Херд в деле на семь миллионов долларов, сообщает радио КП.

Супруги расстались в 2017 году, затем последовал скандальный развод. После расставания Херд обвинила Деппа в домашнем насилии и избиениях. Однако актер подал иск о клевете и заявил, что все улики против него были сфабрикованы, а бывшая жена ему неоднократно изменяла.

Херд должна была направить полученные от Деппа после развода семь миллионов долларов на благотворительность, однако адвокаты актера утверждали, что она этого не сделала. А это, по словам защитников актера, могло повлиять на решение суда по делу о клевете, которое он проиграл в прошлом году.

Как уточняется, по решению Нью-Йоркского суда, Американский союз гражданских свобод должен обнародовать документы, подтверждающие пожертвования со стороны Херд.

"Мистер Депп очень доволен решением суда", – прокомментировал решение суда адвокат Деппа Бенджамин Чу.

Ранее студия Warner Bros. потребовала Джонни Деппа отказаться от роли в фильме "Фантастические твари" после судебных тяжб, в которых актер проиграл дело о клевете против таблоида Sun, связанное с публикацией статьи об избиении Эмбер Херд. В "Фантастических тварях" он играл главного антагониста Грин-де-Вальда.

Позднее стриминговый сервис Netflix удалил все фильмы с Деппом из своего каталога. Сервис не прокомментировал это решение.