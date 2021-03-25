Джонни Деппу отказали в апелляции по делу против The Sun

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Актеру Джонни Деппу отказали в апелляции по иску к изданию The Sun о клевете. Об этом сообщает "Газета.ru".

Артист заявлял, что утверждения издания о том, что он якобы бил свою бывшую жену Эмбер Херд, являются ложными. Однако Депп не смог доказать свою невиновность. После этого инцидента он потерял роль в кинофраншизе "Фантастические твари".

Как отметил юрист актера Джоэл Рич, решение лондонского суда в команде Деппа считают спорным. Артист намерен предоставить полное и неопровержимое доказательство своей правоты в суде.

В свою очередь, представитель Эмбер Херд сообщил, что ее адвокаты удовлетворены, но не удивлены таким решением суда.

Ранее из-за судебных тяжб, в которых актер проиграл дело о клевете против таблоида Sun, связанное с публикацией статьи об избиении Эмбер Херд, Деппа попросили покинуть проект "Фантастические твари" студии WB. За уже снятый материал третьей картины цикла он получит 10 миллионов долларов.