13 апреля, 19:12
Фото: кадр из фильма "Фантастические твари и где они обитают"; режиссер – Дэвид Йейтс; производство – Warner Bros.
Франшиза "Фантастические твари" оказалась под угрозой закрытия. Об этом сообщает "Газета.ру".
За день до мировой премьеры третьей части фильма киностудия Warner Bros. приостановила работу с актером Эзрой Миллером после его ареста на Гавайях. Актеру не понравилось пение посетителей бара в караоке, после чего он набросился на девушку и мужчину, которые играли в дартс.
В прошлом году актеру Джонни Деппу отказали в апелляции по иску к изданию The Sun о клевете. Артист заявлял, что утверждения о том, что он якобы бил свою бывшую жену Эмбер Херд, являются ложными. После этого инцидента он потерял роль в кинофраншизе "Фантастические твари".
Кроме того, летом 2020 года разгорелся скандал вокруг автора серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Ее высказывания дали активистам повод уличить ее в дискриминации трансперсон.
В связи с этим выпуск пяти частей "Фантастических тварей" остается под вопросом.
Ранее стало известно, что премьеру картины "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" было решено отложить в России на неопределенный срок. Первые показы планировались 14 апреля. Причина переноса премьеры в РФ не уточняется.
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