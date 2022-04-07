Warner Bros. приостановила работу со звездой "Фантастических тварей" Миллером

Фото: АР/Grant Pollard/Invision

Киностудия Warner Bros. приостановила работу с актером Эзрой Миллером, который снялся в "Фантастических тварях" и "Флэше". Об этом сообщает радио КП.

Решение бело принято после того, как Миллера арестовали на Гавайях. Актеру не понравилось пение посетителей бара в караоке, после чего он набросился на поющую девушку и мужчину, который играл в дартс. Позднее Миллера отпустили под залог.

Ранее стало известно, что премьеру картины "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" было решено отложить в России на неопределенный срок. Первые показы планировались 14 апреля. Причина переноса премьеры в РФ не уточняется.

В третьем фильме кинофраншизы главные роли исполнили Джуд Лоу, Эдди Редмэйн, Эзра Миллер, Дэн Фоглер и другие. Волшебника Геллерта Грин-де-Вальда на этот раз сыграл Мадс Миккельсен: он заменил Джонни Деппа после его скандала с Эмбер Херд.

