Премьеру новых "Фантастических тварей" в РФ перенесли на неопределенный срок

Фото: кадр из фильма "Фантастические твари: Тайны Дамблдора"; режиссер – Дэвид Йейтс; производство – Warner Bros.

Премьеру картины "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" решено отложить в России на неопределенный срок. Об этом сообщает РИА Новости.

В международный прокат фильм должен был выйти в следующем месяце. Конкретно в России первые показы планировались 14 апреля. Причина переноса премьеры в РФ не уточняется.

В третьем фильме кинофраншизы главные роли исполнили Джуд Лоу, Эдди Редмэйн, Эзра Миллер, Дэн Фоглер и другие. Волшебника Геллерта Грин-де-Вальда на этот раз сыграл Мадс Миккельсен: он заменил Джонни Деппа после его скандала с Эмбер Херд.

Как ранее стало известно, в проекте также принял участие российский актер Александр Кузнецов. Ему, предположительно, досталась роль Гельмута Вайса – одного из первых американских мракоборцев.

