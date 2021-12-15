Российский актер Александр Кузнецов сыграл в продолжении "Фантастических тварей"

Фото: instagram.com/_aleksandrkuznetsov
Российский актер Александр Кузнецов принял участие в съемках фильма "Фантастические твари: Тайна Дамблдора". Об этом сообщило британское актерское агентство Subtitle Talent на своей странице в Instagram.
"Мы рады сообщить, что Александр Кузнецов сыграет ключевую роль Гельмута в фильме "Фантастические твари: Тайна Дамблдора", – говорится в публикации.
Предположительно, речь идет о персонаже Гельмута Вайса – одного из первых американских мракоборцев.
На днях студия Warner Bros. представила первый трейлер картины. В продолжении культовой истории будет рассказано о противостоянии молодого Альбуса Дамблдора и темного волшебника Геллерта Гриндевальда, желающего захватить власть над всем миром.
В третьем фильме франшизы главные роли сыграют Джуд Лоу (Альбус Дамблдор), Эдди Редмэйн (Ньют Саламандер), Эзра Миллер (Криденс Бэрбоун) и Дэн Фоглер (Якоб Ковальски). Роль Гриндевальда исполнит Мадс Миккельсен, пришедший в проект вместо Джонни Деппа после его скандала с Эмбер Херд.
В России премьера картины запланирована на 7 апреля 2022 года
Warner Bros. представила первый трейлер картины "Фантастические твари: Тайны Дамблдора"
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