Российский актер Александр Кузнецов сыграл в продолжении "Фантастических тварей"

Фото: instagram.com/_aleksandrkuznetsov

Российский актер Александр Кузнецов принял участие в съемках фильма "Фантастические твари: Тайна Дамблдора". Об этом сообщило британское актерское агентство Subtitle Talent на своей странице в Instagram.

"Мы рады сообщить, что Александр Кузнецов сыграет ключевую роль Гельмута в фильме "Фантастические твари: Тайна Дамблдора", – говорится в публикации.

Предположительно, речь идет о персонаже Гельмута Вайса – одного из первых американских мракоборцев.

На днях студия Warner Bros. представила первый трейлер картины. В продолжении культовой истории будет рассказано о противостоянии молодого Альбуса Дамблдора и темного волшебника Геллерта Гриндевальда, желающего захватить власть над всем миром.

В третьем фильме франшизы главные роли сыграют Джуд Лоу (Альбус Дамблдор), Эдди Редмэйн (Ньют Саламандер), Эзра Миллер (Криденс Бэрбоун) и Дэн Фоглер (Якоб Ковальски). Роль Гриндевальда исполнит Мадс Миккельсен, пришедший в проект вместо Джонни Деппа после его скандала с Эмбер Херд.

В России премьера картины запланирована на 7 апреля 2022 года

