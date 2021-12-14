Кинокритик оценил игру Миккельсена в трейлере новой части "Фантастических тварей"

Фото: youtube.com/Warner Bros. Pictures

Кинокритик Сергей Сычев в беседе с Москвой 24 отметил, что Мадс Миккельсен в роли Грин-де-Вальда в трейлере новой части "Фантастических тварей" не показал ничего сверхъестественного.

Ранее Warner Bros. опубликовала первый ролик третьей части франшизы "Фантастические твари" с подзаголовком "Тайны Дамблдора". В роли Грин-де-Вальда зрителям впервые показали актера Мадса Миккельсена. В предыдущих фильмах персонажа играл Джонни Депп, однако контракт с ним был разорван из-за судебных разбирательств артиста с Эмбер Херд.

По словам Сычева, замена Джонни Деппа на фоне скандала с бывшей женой дискредитирует всю франшизу.

"Не хочется смотреть этот фильм. То же самое было с картиной "Все деньги мира", когда пересняли сцены с Кевином Спейси (актера "вырезали" из фильма на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. – Прим. ред.). Мне кажется это лицемерием и попыткой всем угодить. Поэтому первое впечатление от кадра с Мадсом Миккельсеном – отталкивающее", – поделился кинокритик.





Сергей Сычев кинокритик Мадса Миккельсена в последнее время стало очень много. В большей части фильмов он одинаковый. Смотреть Миккельсена в "Фантастических тварях", куда его позвали, мне не кажется интересным. Я не увидел в трейлере ничего такого, что заставляет ждать от него неожиданных актерских свершений.

Собеседник Москвы 24 отметил, что Миккельсен сильнее проявляет себя в скандинавском кино.

"Когда он оказывается в голливудской продукции, как правило, это просто качественно сделанная работа. Но она ничего не прибавляет к тому Мадсу Миккельсену, которого зрители видели в фильмах "Охота" или "Еще по одной", – говорит Сычев.

Эксперт уверен, что замена Деппа на Миккельсена никак не скажется на сборах будущей части "Фантастических тварей".





Сергей Сычев кинокритик Зритель пойдет не на Деппа и не на Миккельсена, а на экшн, фэнтези. На продолжение истории про мир Гарри Поттера, в который кинематограф нас погрузил больше 20 лет назад. А какие там будут играть актеры, в конечном итоге не так принципиально.

"Сейчас многие специалисты сильно сомневаются, что участие звезды влияет на сборы проектов. Наоборот, студии все чаще делают ставку на молодые и нераскрученные лица и с ними создают суперистории", – резюмировал Сычев.

Ранее актриса Джина Карано лишилась роли в сериале "Мандалорец" из-за слов о холокосте. Она заявила, что ненависть к человеку за его политические взгляды ничем не отличается от ненависти к евреям. Руководство студии, которое производит сериал, сочло высказывание Карано "отвратительным и неприемлемым".

