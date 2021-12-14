Кинокритик оценил игру Миккельсена в трейлере новой части "Фантастических тварей"

Фото: youtube.com/Warner Bros. Pictures
Кинокритик Сергей Сычев в беседе с Москвой 24 отметил, что Мадс Миккельсен в роли Грин-де-Вальда в трейлере новой части "Фантастических тварей" не показал ничего сверхъестественного.
Ранее Warner Bros. опубликовала первый ролик третьей части франшизы "Фантастические твари" с подзаголовком "Тайны Дамблдора". В роли Грин-де-Вальда зрителям впервые показали актера Мадса Миккельсена. В предыдущих фильмах персонажа играл Джонни Депп, однако контракт с ним был разорван из-за судебных разбирательств артиста с Эмбер Херд.
По словам Сычева, замена Джонни Деппа на фоне скандала с бывшей женой дискредитирует всю франшизу.
"Не хочется смотреть этот фильм. То же самое было с картиной "Все деньги мира", когда пересняли сцены с Кевином Спейси (актера "вырезали" из фильма на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. – Прим. ред.). Мне кажется это лицемерием и попыткой всем угодить. Поэтому первое впечатление от кадра с Мадсом Миккельсеном – отталкивающее", – поделился кинокритик.
Собеседник Москвы 24 отметил, что Миккельсен сильнее проявляет себя в скандинавском кино.
"Когда он оказывается в голливудской продукции, как правило, это просто качественно сделанная работа. Но она ничего не прибавляет к тому Мадсу Миккельсену, которого зрители видели в фильмах "Охота" или "Еще по одной", – говорит Сычев.
Эксперт уверен, что замена Деппа на Миккельсена никак не скажется на сборах будущей части "Фантастических тварей".
"Сейчас многие специалисты сильно сомневаются, что участие звезды влияет на сборы проектов. Наоборот, студии все чаще делают ставку на молодые и нераскрученные лица и с ними создают суперистории", – резюмировал Сычев.
Ранее актриса Джина Карано лишилась роли в сериале "Мандалорец" из-за слов о холокосте. Она заявила, что ненависть к человеку за его политические взгляды ничем не отличается от ненависти к евреям. Руководство студии, которое производит сериал, сочло высказывание Карано "отвратительным и неприемлемым".
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