Warner Bros. представила первый трейлер картины "Фантастические твари: Тайны Дамблдора"

Видео: youtube.com/WBRussia

Warner Bros. представила первый трейлер третьей части фильма "Фантастические твари". Картине дали подзаголовок "Тайны Дамблдора".

В продолжении культовой истории будет рассказано о противостоянии молодого Альбуса Дамблдора и темного волшебника Геллерта Гриндевальда, желающего захватить власть над всем миром.

Героям, уже известным зрителю по предыдущим картинам, предстоит отправиться в путешествие в поисках могущества и знаний, которые позволят одолеть темного волшебника.

Известно, что к ролям в новой ленте вернулись Джуд Лоу (Альбус Дамблдор), Эдди Редмэйн (Ньют Саламандер), Эзра Миллер (Криденс Бэрбоун) и Дэн Фоглер (Якоб Ковальски).

Роль Геллерта Гриндевальда исполнит Мадс Миккельсен, пришедший в проект вместо Джонни Деппа. Последнего заменили после скандала с Эмбер Херд.

Миккельсен признался, что не пытается повторять образ, созданный Деппом, но относится с уважением к предыдущей работе над персонажем.

В России премьера картины запланирована на 7 апреля.

