Warner Bros. представила первый трейлер картины "Фантастические твари: Тайны Дамблдора"

Видео: youtube.com/WBRussiaWarner Bros. представила первый трейлер третьей части фильма "Фантастические твари". Картине дали подзаголовок "Тайны Дамблдора".
В продолжении культовой истории будет рассказано о противостоянии молодого Альбуса Дамблдора и темного волшебника Геллерта Гриндевальда, желающего захватить власть над всем миром.
Героям, уже известным зрителю по предыдущим картинам, предстоит отправиться в путешествие в поисках могущества и знаний, которые позволят одолеть темного волшебника.
Известно, что к ролям в новой ленте вернулись Джуд Лоу (Альбус Дамблдор), Эдди Редмэйн (Ньют Саламандер), Эзра Миллер (Криденс Бэрбоун) и Дэн Фоглер (Якоб Ковальски).
Роль Геллерта Гриндевальда исполнит Мадс Миккельсен, пришедший в проект вместо Джонни Деппа. Последнего заменили после скандала с Эмбер Херд.
Миккельсен признался, что не пытается повторять образ, созданный Деппом, но относится с уважением к предыдущей работе над персонажем.
В России премьера картины запланирована на 7 апреля.
Деппа лишили роли Грин-де-Вальда
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