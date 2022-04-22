Джонни Депп представил доказательства насилия со стороны Эмбер Херд

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Голливудский актер Джонни Депп представил суду доказательства насилия со стороны Эмбер Херд. Он принес аудиозапись, сделанную им во время ссоры с экс-супругой, сообщает "Газета.ру".

"Я тебя не била. Жаль, что я не отвесила тебе нормальную пощечину. Я ударила тебя, но не кулаком. Я просто ударила тебя, не знаю, как точно двигалась моя рука. Но ты в порядке, я тебе не навредила", – слышно на записи, которую представил актер.

Также на аудио слышно, что на уточняющий вопрос Деппа о том, она ли начала драку, Херд отвечает положительно, говорится в материале.

Ранее Депп пожаловался, что голливудские продюсеры начали бойкотировать его фильмы после развода с Херд, которая заявила, что подвергалась физическому насилию со стороны актера. В подтверждение своих слов он привел фильм "Великий", в котором сыграл главную роль.

В августе прошлого года Депп выиграл суд против Херд в деле на семь миллионов долларов.

Актриса должна была направить полученные от Деппа после развода семь миллионов долларов на благотворительность, однако адвокаты актера утверждали, что она этого не сделала. Это, по словам защитников актера, могло повлиять на решение суда по делу о клевете, которое он проиграл в прошлом году.

Супруги расстались в 2017 году, затем последовал скандальный развод. После расставания Херд обвинила Деппа в домашнем насилии и избиениях. Однако актер подал иск о клевете и заявил, что все улики против него были сфабрикованы, а бывшая жена ему неоднократно изменяла.