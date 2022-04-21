Эксперт оценил шансы на выигрыш Джонни Деппа в суде против Эмбер Херд

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Джонни Деппу придется приложить немало усилий, чтобы выиграть дело против бывшей жены Эмбер Херд, заявил эксперт по правовым вопросам Даниэль Гутенплан радиостанции "Комсомольская правда".

По его словам, сложность будет в том, чтобы доказать, что Херд действительно распространяла об актере порочащие сведения. Эксперт подчеркнул, что в статье, в которой актриса рассказала о домашнем насилии, не упоминались ни имя Деппа, ни конкретные события, а все формулировки были размыты.

Гутенплан добавил, что актеру придется приводить конкретные факты, чтобы добиться победы. Эксперт прогнозирует, что судебный процесс продлится до семи недель. Кроме того, любая из сторон может подать апелляцию в случае проигрыша. При этом, по его мнению, на принятие окончательного решения могут уйти годы.

В 2021 году актеру Джонни Деппу отказали в апелляции по иску к изданию The Sun о клевете. Артист заявлял, что утверждения о том, что он якобы бил свою бывшую жену Эмбер Херд, являются ложными.

