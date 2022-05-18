Поклонники перепродают места на суде Джонни Деппа и Эмбер Херд

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Поклонники встают в очередь к суду американского города Фэрфакс по ночам, чтобы попасть на слушания по иску Джонни Деппа к экс-супруге Эмбер Херд, сообщает "Газета.ру".

Всего в помещение суда могут попасть 100 зрителей. Им раздают специальные браслеты. В соседнюю с этим помещением комнату выдают до 150 браслетов, однако поклонники перепродают места, желая обменять браслеты на наличные.

Эмбер Херд и Джонни Депп судятся по делу о клевете. В апреле актер подал иск на 50 миллионов долларов против своей экс-супруги, намекнувшей на домашнее насилие с его стороны в своей колонке для Washington Post в 2019 году. Херд подала встречный иск на 100 миллионов долларов.

Недавно Депп представил суду доказательства насилия со стороны Херд. Он принес аудиозапись, сделанную им во время ссоры с экс-супругой. Также на аудио слышно, что на уточняющий вопрос актера о том, она ли начала драку, Херд отвечает положительно.

Эксперт по правовым вопросам Даниэль Гутенплан считает, что Джонни Деппу придется приложить немало усилий, чтобы выиграть дело против Херд. По его словам, сложность будет в том, чтобы доказать, что Херд действительно распространяла об актере порочащие сведения. Эксперт подчеркнул, что в статье, в которой актриса рассказала о домашнем насилии, не упоминались ни имя Деппа, ни конкретные события, а все формулировки были размыты.

В 2021 году актеру отказали в апелляции по иску к изданию The Sun о клевете. Артист заявлял, что утверждения о том, что он якобы бил свою бывшую жену Эмбер Херд, являются ложными.

