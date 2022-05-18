Поклонники перепродают места на суде Джонни Деппа и Эмбер Херд

15:29
Фото: AP Photo/Jim Lo Scalzo/Pool Photo
Поклонники встают в очередь к суду американского города Фэрфакс по ночам, чтобы попасть на слушания по иску Джонни Деппа к экс-супруге Эмбер Херд, сообщает "Газета.ру".
Всего в помещение суда могут попасть 100 зрителей. Им раздают специальные браслеты. В соседнюю с этим помещением комнату выдают до 150 браслетов, однако поклонники перепродают места, желая обменять браслеты на наличные.
Эмбер Херд и Джонни Депп судятся по делу о клевете. В апреле актер подал иск на 50 миллионов долларов против своей экс-супруги, намекнувшей на домашнее насилие с его стороны в своей колонке для Washington Post в 2019 году. Херд подала встречный иск на 100 миллионов долларов.
Недавно Депп представил суду доказательства насилия со стороны Херд. Он принес аудиозапись, сделанную им во время ссоры с экс-супругой. Также на аудио слышно, что на уточняющий вопрос актера о том, она ли начала драку, Херд отвечает положительно.
Эксперт по правовым вопросам Даниэль Гутенплан считает, что Джонни Деппу придется приложить немало усилий, чтобы выиграть дело против Херд. По его словам, сложность будет в том, чтобы доказать, что Херд действительно распространяла об актере порочащие сведения. Эксперт подчеркнул, что в статье, в которой актриса рассказала о домашнем насилии, не упоминались ни имя Деппа, ни конкретные события, а все формулировки были размыты.
В 2021 году актеру отказали в апелляции по иску к изданию The Sun о клевете. Артист заявлял, что утверждения о том, что он якобы бил свою бывшую жену Эмбер Херд, являются ложными.
"Wow эффект": в Сети обсуждают суд Деппа и Херд
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: