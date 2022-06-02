В Сети поспорили о победе Джонни Деппа в суде над Эмбер Херд

Джонни Депп выиграл суд у своей бывшей жены актрисы Эмбер Херд по делу о защите его чести и достоинства. Она утверждала, что была жертвой домашнего насилия, но доказать свою правоту не смогла. Теперь актер получит от Херд кругленькую сумму компенсации. Расскажем, что думают об итогах суда бывшие супруги и как исход дела обсуждают в Сети.
Не бил!
Джонни Депп и Эмбер Херд прожили в официальном браке около двух лет. Еще до развода в 2017 году актриса заявила, что была в этих отношениях жертвой домашнего насилия. Она показывала фотографии с синяками на лице. По словам Херд, они появились после того, как Депп избил ее смартфоном.
В 2018-м она рассказала о домашнем насилии в браке в колонке для The Washington Post. Представители Деппа назвали текст клеветой и подали иск на 50 миллионов долларов. Херд ответила встречной претензией на 100 миллионов долларов.
Рассмотреть иски должны были еще два года назад, однако все было отложено из-за пандемии. Слушания в американском городе Фэрфакс (штат Виргиния) начались в апреле 2022 года и привлекли к себе огромное внимание публики. Дошло до того, что фанаты перепродавали места в зале заседания.
Присяжным пришлось заслушать более 100 часов показаний. В частности, Джонни Депп продемонстрировал аудиозапись, которая была сделана во время очередной ссоры. На ней слышно, как Херд говорит о насилии по отношению к тогда еще супругу. Агрессивное поведение бывшей спутницы Деппа засвидетельствовал и его действующий охранник Мальколм Конноли.
Не отмалчивалась и сама Херд. Она поведала, что впервые Депп ударил ее, когда она спросила его о значении одной из татуировок. От объяснения экс-возлюбленная рассмеялась, за что актер якобы дал ей пощечину. По словам Херд, потом он ударил ее еще дважды, но затем стоял на коленях и просил прощения.
Вердикт 1 июня присяжные вынесли после 14 часов обсуждения. Они признали Эмбер Херд виновной в клевете. Деппу присудили компенсацию в размере 15 миллионов долларов. В то же время 2 миллиона долларов получит его бывшая супруга по встречному иску.
Неизвестно, как решение суда повлияет на актерскую карьеру Деппа. Из-за разбирательств с бывшей супругой у артиста начались серьезные творческие проблемы: он потерял роль в очередной серии фильмов "Фантастические твари", а Netflix без объяснения причин удалил все картины с его участием. Актер заявлял, что Голливуд объявил ему бойкот.
"Чувствую себя умиротворенным"
Эмбер Херд не стала скрывать, что разочарована решением присяжных. Ее беспокоит, как итоги суда повлияют на других женщин. "Разочарование, которое я испытываю, превыше всяких слов. Гора доказательств, которую я представила, оказалась недостаточна против непропорциональной силы, влияния и власти моего бывшего мужа", – сказала актриса.
В свою очередь, Джонни Депп после суда опубликовал открытое письмо в своих соцсетях. Пост уже набрал более 15 миллионов лайков и тысячи одобрительных комментариев.
Актер рассказал, что шесть лет назад для него и его близких все изменилось навсегда. Спустя долгое время присяжные вернули ему жизнь, заявил Депп.
"Беззащитную девушку победил"
Присяжные признали Эмбер Херд виновной в клевете на экс-супруга Джонни Деппа
Вердикт суда по делу звездной пары стал одним из самых обсуждаемых событий в интернете. Многие пользователи встали на сторону Джонни Деппа, называя Херд лгуньей.
"Суд века, конечно. Показательный, что за слова нужно отвечать", – написала в соцсетях Аспид в Шанель.
"Эмбер себя сама зарыла, конечно, когда не смогла остановиться со своими фантазиями про то, как он ее абьюзил (применял насилие, оскорблял. – Прим. ред.) в разных формах", – считает Aliya.
Конечно, защитники нашлись и у актрисы. Часть пользователей уверена, что приговор в пользу Деппа незаслуженный.
"Я был на стороне Эмбер, потому что 24-летняя девушка, вышедшая замуж за 46-летнюю суперзвезду-наркомана, не может его абьюзить и бить на протяжении лет. Да и даже Бузова вела себя достойней во время развода, чем Джонни Депп", – делится мнением пользователь под ником Зря вы хрюкаете.
"Молодец Джонни Депп, беззащитную девушку победил. Мужик!" – иронизирует пользователь Я просто из деревни.
При этом часть комментаторов в принципе не одобряет факт, что из суда между бывшими супругами сделали телешоу в прямом эфире.
После суда некоторые пользователи и вовсе выдохнули с облегчением, что публичные разбирательства наконец закончились. Комментаторы признаются, что просто устали от продолжительных разборок звездной пары.
Читайте также