В Сети поспорили о победе Джонни Деппа в суде над Эмбер Херд

Джонни Депп выиграл суд у своей бывшей жены актрисы Эмбер Херд по делу о защите его чести и достоинства. Она утверждала, что была жертвой домашнего насилия, но доказать свою правоту не смогла. Теперь актер получит от Херд кругленькую сумму компенсации. Расскажем, что думают об итогах суда бывшие супруги и как исход дела обсуждают в Сети.



Фото: AP Photo/Steve Helber, Pool

Не бил!

Джонни Депп и Эмбер Херд прожили в официальном браке около двух лет. Еще до развода в 2017 году актриса заявила, что была в этих отношениях жертвой домашнего насилия. Она показывала фотографии с синяками на лице. По словам Херд, они появились после того, как Депп избил ее смартфоном.

В 2018-м она рассказала о домашнем насилии в браке в колонке для The Washington Post. Представители Деппа назвали текст клеветой и подали иск на 50 миллионов долларов. Херд ответила встречной претензией на 100 миллионов долларов.

Рассмотреть иски должны были еще два года назад, однако все было отложено из-за пандемии. Слушания в американском городе Фэрфакс (штат Виргиния) начались в апреле 2022 года и привлекли к себе огромное внимание публики. Дошло до того, что фанаты перепродавали места в зале заседания.

Присяжным пришлось заслушать более 100 часов показаний. В частности, Джонни Депп продемонстрировал аудиозапись, которая была сделана во время очередной ссоры. На ней слышно, как Херд говорит о насилии по отношению к тогда еще супругу. Агрессивное поведение бывшей спутницы Деппа засвидетельствовал и его действующий охранник Мальколм Конноли.

Не отмалчивалась и сама Херд. Она поведала, что впервые Депп ударил ее, когда она спросила его о значении одной из татуировок. От объяснения экс-возлюбленная рассмеялась, за что актер якобы дал ей пощечину. По словам Херд, потом он ударил ее еще дважды, но затем стоял на коленях и просил прощения.



На слушаниях вскрылись грязные подробности совместной жизни звездной пары. К примеру, Херд ответила на обвинения, что после очередной ссоры она испачкала кровать своими экскрементами ради жесткого розыгрыша. Актриса сказала, что на постель испражнилась собака Деппа. По ее словам, у пса проблемы с пищеварением после того, как он однажды съел марихуану актера.



Вердикт 1 июня присяжные вынесли после 14 часов обсуждения. Они признали Эмбер Херд виновной в клевете. Деппу присудили компенсацию в размере 15 миллионов долларов. В то же время 2 миллиона долларов получит его бывшая супруга по встречному иску.

Неизвестно, как решение суда повлияет на актерскую карьеру Деппа. Из-за разбирательств с бывшей супругой у артиста начались серьезные творческие проблемы: он потерял роль в очередной серии фильмов "Фантастические твари", а Netflix без объяснения причин удалил все картины с его участием. Актер заявлял, что Голливуд объявил ему бойкот.

"Чувствую себя умиротворенным"

Фото: AP Photo/Steve Helber, Pool

Эмбер Херд не стала скрывать, что разочарована решением присяжных. Ее беспокоит, как итоги суда повлияют на других женщин. "Разочарование, которое я испытываю, превыше всяких слов. Гора доказательств, которую я представила, оказалась недостаточна против непропорциональной силы, влияния и власти моего бывшего мужа", – сказала актриса.

В свою очередь, Джонни Депп после суда опубликовал открытое письмо в своих соцсетях. Пост уже набрал более 15 миллионов лайков и тысячи одобрительных комментариев.





Джонни Депп актер С самого начала целью возбуждения дела было раскрытие правды, независимо от итогового приговора. Высказать правду – это то, что я был обязан сделать перед своими детьми и теми, кто оставался непоколебимым в своей поддержке меня. Я чувствую себя умиротворенным, добившись этого.

Актер рассказал, что шесть лет назад для него и его близких все изменилось навсегда. Спустя долгое время присяжные вернули ему жизнь, заявил Депп.

"Беззащитную девушку победил"

Присяжные признали Эмбер Херд виновной в клевете на экс-супруга Джонни Деппа

Вердикт суда по делу звездной пары стал одним из самых обсуждаемых событий в интернете. Многие пользователи встали на сторону Джонни Деппа, называя Херд лгуньей.





пользователь с ником Черный – цвет счастья За эти годы у меня не было сомнений в том, что Эмбер Херд врет в каждом своем слове, и сегодня это наконец стало неоспоримым фактом. Джонни Депп официально оправдан в глазах всего мира. Иначе и быть не могло.

"Суд века, конечно. Показательный, что за слова нужно отвечать", – написала в соцсетях Аспид в Шанель.

"Эмбер себя сама зарыла, конечно, когда не смогла остановиться со своими фантазиями про то, как он ее абьюзил (применял насилие, оскорблял. – Прим. ред.) в разных формах", – считает Aliya.

Конечно, защитники нашлись и у актрисы. Часть пользователей уверена, что приговор в пользу Деппа незаслуженный.

"Я был на стороне Эмбер, потому что 24-летняя девушка, вышедшая замуж за 46-летнюю суперзвезду-наркомана, не может его абьюзить и бить на протяжении лет. Да и даже Бузова вела себя достойней во время развода, чем Джонни Депп", – делится мнением пользователь под ником Зря вы хрюкаете.

"Молодец Джонни Депп, беззащитную девушку победил. Мужик!" – иронизирует пользователь Я просто из деревни.

При этом часть комментаторов в принципе не одобряет факт, что из суда между бывшими супругами сделали телешоу в прямом эфире.





пользователь соцсетей с ником follyflly Джонни Депп выиграл у Эмбер Херд в конкурсе "Лучшее публичное полоскание грязных трусов из шкафа".

После суда некоторые пользователи и вовсе выдохнули с облегчением, что публичные разбирательства наконец закончились. Комментаторы признаются, что просто устали от продолжительных разборок звездной пары.