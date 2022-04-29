Охранник Джонни Деппа заявил в суде о травмах, полученных актером в браке с Херд

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Действующий охранник Джонни Деппа Малькольм Коннолли выступил в суде по иску актера против его экс-супруги, актрисы Эмбер Херд, сообщает "Газета.ру".

Мужчина рассказал перед судом о травмах, полученных Деппом в браке. По словам Коннолли, он никогда не видел физических стычек между супругами, но часто слышал, как актриса кричит и бросает вещи.

"Сначала он иногда ходил с царапинами, потом они стали появляться чаще. На нем постоянно оставались следы, по большей части на левой стороне лица, царапины на шее, помню распухшую губу, синяк под глазом. Это происходило все чаще. Может, не каждую неделю, но происходило", – отметил охранник.

Эмбер Херд и Джонни Депп судятся по делу о клевете. В апреле актер подал иск на 50 миллионов долларов против своей экс-супруги, намекнувшей на домашнее насилие с его стороны в своей колонке для Washington Post в 2019 году. Херд подала встречный иск на 100 миллионов долларов.

Недавно Депп представил суду доказательства насилия со стороны Херд. Он принес аудиозапись, сделанную им во время ссоры с экс-супругой. Также на аудио слышно, что на уточняющий вопрос актера о том, она ли начала драку, Херд отвечает положительно.

Эксперт по правовым вопросам Даниэль Гутенплан считает, что Джонни Деппу придется приложить немало усилий, чтобы выиграть дело против Эмбер Херд. По его словам, сложность будет в том, чтобы доказать, что Херд действительно распространяла об актере порочащие сведения. Эксперт подчеркнул, что в статье, в которой актриса рассказала о домашнем насилии, не упоминались ни имя Деппа, ни конкретные события, а все формулировки были размыты.

Гутенплан добавил, что актеру придется приводить конкретные факты, чтобы добиться победы. Эксперт прогнозирует, что судебный процесс продлится до семи недель. Кроме того, любая из сторон может подать апелляцию в случае проигрыша. При этом, по его мнению, на принятие окончательного решения могут уйти годы.

В 2021 году актеру Джонни Деппу отказали в апелляции по иску к изданию The Sun о клевете. Артист заявлял, что утверждения о том, что он якобы бил свою бывшую жену Эмбер Херд, являются ложными.

